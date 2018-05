Le forum, intitulé The Mysteries and Myths of the HIV Crisis in Saskatchewan (Les mystères et les mythes de la crise du VIH en Saskatchewan) , est axé sur la santé des Autochtones. Les participants ont entendu le témoignage d’une femme qui vit avec le VIH/SIDA depuis près de 17 ans.

Trois chercheurs en santé autochtones ont également présenté leur travail et tenté de démystifier le dialogue sur la maladie.

Un partenariat nécessaire

Le forum découle d’un partenariat entre l’Académie canadienne des sciences de la santé (CAHS) et la Fondation pour la recherche en santé de la Saskatchewan (SHRF).

Le secrétaire du conseil d'administration de la CAHS et doyen du Collège de pharmacie et de nutrition de l'Université de la Saskatchewan, Kishor Wasan, a déclaré que la lutte contre le VIH en Saskatchewan nécessite une approche fondée sur le partenariat.

M. Wasan a dit être ravi de pouvoir collaborer avec la SHRF et a expliqué que l'objectif de la CAHS est d'avoir un impact positif sur les défis de santé les plus complexes du Canada.

Nous espérons que ce forum débouchera sur de nouvelles voies. Kishor Wasan, secrétaire du conseil d'administration de la CAHS et doyen du Collège de pharmacie et de nutrition de l'Université de la Saskatchewan

Le chef de la direction de la SHRF, Patrick Odnokon, a déclaré qu'il est important, dans cette lutte, de réunir des chercheurs et des dirigeants du système de santé, du gouvernement et des organisations communautaires qui sont en première ligne de cette crise sanitaire.

Nous espérons que ce forum aidera les participants à établir des liens précieux qui mèneront à des actions concrètes pour contrer la situation du VIH dans la province. Patrick Odnokon, chef de la direction de la Saskatchewan Health Research Foundation

Avec les informations de Marianne Meunier