La mairesse Joanne Labadie a déployé son plan de mesures d’urgence vendredi au terme d’une rencontre avec le comité consultatif de sécurité civile.

Selon les estimations de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, le niveau de la rivière devrait augmenter de 30 cm d’ici dimanche.

Le seuil prévu mercredi serait semblable à celui de la crue printanière d’avril 2017, où le niveau de l’eau avait atteint 59,91 mètres.

Gérer les risques d’inondations

Les services d’urgence de la Municipalité offrent des sacs de sable aux résidents des rues Bélisle, Bergeron, Bord-de-l’eau, Dion, Frazer, du Ruisseau, Saphir et Vieille pompe, de 16 h à 20 h vendredi à l’hôtel de ville.

Du sable sera également disponible à compter de 17 h vendredi à l’hôtel de ville, ainsi qu’aux intersections des rues Stanley et River et Vieille pompe et Dollard.

La distribution se poursuivra tout au long du week-end, de 10 h à 16 h.