Non, il ne s’agit pas d’une suite de Bienvenue chez les Ch’tis, « même si on a l’impression très forte de "on prend les mêmes et on recommence" », comme l’explique Helen Faradji.

En plus d'être derrière la caméra, Dany Boon incarne aussi le rôle principal, Valentin, architecte que la réussite parisienne a rendu prétentieux, l’éloignant de ses origines populaires incarnées par sa famille nordiste. Un accident de voiture bouleverse l’ordre des choses et l’hautain personnage redevient ch’ti sur le bout des ongles, au grand dam de son épouse.

« On aimerait aimer », indique George Privet. Le critique précise avoir apprécié quelques moments sympathiques et le fait que Dany Boon, qui signe là un film personnel, laisse aussi « de la place aux acteurs qui l’entourent » (Laurence Arné, Line Renaud, Pierre Richard et Valérie Bonneton notamment).

Oui, mais voilà, le réalisateur a « la main très très lourde » dans son film, regrette George Privet : « Les gags sont usés. On les a souvent vus. Ils sont souvent répétés. Ça laisse l’impression d’un fonds de commerce qu’on aurait exploité un peu trop souvent. »

Helen Faradji partage son opinion, ajoutant que le film ne porte pas les mêmes valeurs que Bienvenue chez les Ch’tis.

Dans Bienvenue chez les Ch’tis, ça crée un véritable échange. On partait à la découverte des gens du Nord, on se familiarisait avec une culture qu’on connaît très peu. Là, on multiplie les oppositions : les gens de la province et les gens de Paris, les riches et les pauvres, les femmes et les hommes. Helen Faradji

Malgré tout, les deux cinéphiles s’accordent pour dire que le film sera un succès. Sorti à la fin de février en France, La ch’tite famille a attiré près de 2,5 millions de spectateurs pour sa première semaine d’exploitation. Il s’agit d’un record pour un film français depuis 2011 avec Rien à déclarer, un film de… Dany Boon.