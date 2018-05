Le propriétaire de la pourvoirie du lac Blanc à Saint-Alexis-des-Monts, Gaston Pellerin, estime que la saison est retardée d'au moins 10 jours, pour l'instant.

Il explique qu'en brisant un peu de glace, certains amateurs ont tout de même réussi à mettre leurs embarcations à l'eau.

M. Pellerin espère que le beau temps annoncé dans les prochains jours fera fondre le couvert de neige toujours présent sur certains de ces lacs.

« Ça fait longtemps que les gens appellent pour avoir l'évolution des lacs. Finalement, il y en a qui étaient tellement pressés qu'ils sont venus tout de même taquiner la truite, même s'il reste encore un peu de glace », affirme Pellerin.

Même s'il reste de la glace sur le lac, certains ont décidé de venir pêcher la truite à Saint-Alexis-des-Monts. Photo : Radio-Canada

Richard Simard fait partie des pêcheurs qui ont tout de même décidé d'aller pêcher.

« C'est très rare, on a vu ça une fois avant, qu'il y avait de la glace comme ça, mais aujourd'hui, on est quand même chanceux, on a pu en profiter », raconte M. Simard.



Les amateurs de pêche sont pressés de faire leurs premières prises de l'année.

(De gauche à droite) Sébastien Meilleur, Michel Meilleur, Alex Beauregard et Danny Meilleur. La famille Meilleur a eu une pêche fructueuse, même si un couvert de glace est encore présent sur une partie du lac Roche. Photo : Radio-Canada

« Sur la propriété, on a une douzaine de lacs, il y a des lacs actuellement qui sont gelés qu'on pourrait presque marcher dessus. [...] On y a accès par camion, mais ça ne donne rien d'aller jouer là, c'est trop gelé », continue le propriétaire de la pourvoirie du lac Blanc, M. Pellerin.

Avec les informations d'Anne-Andrée Daneau