L'ouverture de la pêche dans la zone 23 A, B et C aura lieu le dimanche 6 mai à 10 h.

Pour ce qui est de la zone 23 D, les pêcheurs pourront partir deux jours plus tard, mardi matin, dès 6 h. Les conditions météorologiques seront réévaluées lundi pour assurer que la pêche prévue mardi soit sécuritaire.

Le MPO rappelle à tous les pêcheurs de faire preuve de précautions supplémentaires lors de leur première journée de pêche, que ce soit lors de la navigation qu'au moment d'installer leurs casiers. On affirme que la sécurité est capitale, quitte à réduire le nombre de casiers à bord des embarcations pour l'assurer.

On rappelle également aux pêcheurs que l'accumulation de glace plus grande qu'à l'habitude ralentira l'installation d'aide à la navigation. Le MPO demande donc aux pêcheurs dans le sud du golfe du Saint-Laurent, dont ceux dans les zones de pêche de Pigeon Hill et Tabusintac, de faire preuve d'encore plus de prudence lors de la navigation.