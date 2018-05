Les municipalités ontariennes de plus de 50 000 habitants avec une densité de population égale ou supérieure à 300 personnes par kilomètre carré devront offrir un service de collecte en porte-à-porte des déchets alimentaires et organiques d'ici sept ans.

Le gouvernement provincial veut ainsi s'attaquer au problème de déchets alimentaires envoyés dans les sites d'enfouissements et a approuvé cette semaine un cadre stratégique en ce sens.

D'après la province, les Ontariens ont généré environ 3,7 millions de tonnes de déchets alimentaires et organiques en 2015, dont environ 60 % ont été envoyés dans des centres d’enfouissement.

« La mise au rebut de déchets alimentaires et organiques dans des sites d’enfouissement entraîne de graves conséquences environnementales », peut-on lire dans le cadre stratégique du gouvernement.

Il y est aussi indiqué que 5 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Ontario en 2015 provenaient des déchets alimentaires dans les dépotoirs.

Pas évident pour Windsor-Essex

Des huit municipalités qu'on retrouve dans la région de Windsor-Essex, aucune n'offre de service de compostage à ses résidents sauf pour les feuilles et les branches mortes.

Avec les nouvelles politiques, les prochaines années s'annoncent chargées pour la gestion des déchets de ces municipalités.

« Ça nous inquiète un peu parce que pour le moment, on n'a pas d'établissement dans le comté d'Essex qui pourrait recevoir le volume de matière qu'on pense recevoir », indique la gestionnaire des services de l'environnement pour la Ville de Windsor, Anne-Marie Albidone.

Elle ajoute que la municipalité a déjà reçu beaucoup de demandes de résidents à ce sujet.

La Ville analyse plusieurs scénarios en collaboration avec les autres municipalités du comté.

Toutes les options sont présentement sur la table, le projet pourrait même devenir un partenariat public-privé afin d'en réduire le coût.

En 2014, on avait estimé qu'instaurer un service de collecte pour les déchets organiques dans la région coûterait 1,5 M $ par an.

C'est beaucoup de choses à faire en sept ans. Anne-Marie Albidone, gestionnaire des services de l'environnement pour la Ville de Windsor

L'un des scénarios voudrait que les collectes de déchets ménagers soient réduites pour permettre celles de déchets biodégradables.

« Pour avoir la meilleure collecte de déchets de table, il faudrait peut-être qu'on réduise la fréquence des collectes de déchets ménagers », croit le directeur de l'Office de gestion des déchets de Windsor-Essex, Eli Maodus.

De bons exemples ailleurs en Ontario

Dans le nord de la province, à Sudbury, on effectue la collecte de déchets compostables pour certains logements depuis 2009.

« On aimerait voir un peu plus de participation, mais on voit environ 30 % des ménages admissibles qui participent », explique la gestionnaire des déchets solides et des services administratifs du Grand Sudbury, Renée Browlee.

La municipalité compte même réduire le nombre de sacs de poubelle pouvant être déposés pour le ramassage.

En 2019, les Sudburois seront limités à un sac de poubelle par semaine.