Plus de 3000 chargés de cours, adjoints à l'enseignement et assistants de recherche représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique sont en grève depuis deux mois.

Mi-avril, le gouvernement de l'Ontario avait désigné un expert pour enquêter sur le conflit de travail et trouver des moyens de le résoudre.

Dans une déclaration commune vendredi, les ministres du Travail et de l'Enseignement supérieur, Kevin Flynn et Mitzie Hunter, affirment que cet expert, William Kaplan, a rendu son rapport et recommande un « arbitrage de différends consensuel ».

Selon le gouvernement, il s'agit d'un processus au cours duquel les deux parties présentent chacune leur offre pour un nouveau contrat de travail et un arbitre leur impose une nouvelle convention collective.

Notre gouvernement se concentre sur les étudiants et, à ce titre, notre priorité reste qu'ils reprennent les cours le plus rapidement possible. Kevin Flynn et Mitzie Hunter, ministres du Travail et de l'Enseignement supérieur

« M. Kaplan a clairement indiqué que les parties se trouvent dans une impasse et qu'il n'y a pas de raison de croire qu'elles pourront résoudre leur différend en poursuivant les négociations », affirment les ministres.

Cette décision du gouvernement intervient alors que des dizaines de syndicalistes ont apporté leur appui aux grévistes vendredi lors d'une journée d'action organisée par la Fédération du travail de l'Ontario qui appelait ceux qui soutiennent les grévistes à bloquer les entrées de l'Université York.