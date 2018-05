Un texte de Frédéric Pepin et des infographies de Vincent Wallon

Avec ses 3000 acériculteurs, l’Ontario compte pour moins de 2,6 % de la production mondiale.

Selon l’Association des producteurs de sirop d’érable de l’Ontario (OMSPA), c'est un potentiel largement inexploité.

Plusieurs choses expliquent pourquoi moins d'érables sont entaillés en Ontario, dit le président de l'association, Brian Bainborough. Les produits de l’érable font partie de la culture québécoise, affirme-t-il, alors qu’il y a un manque de volonté politique du côté ontarien.

Selon les données de l’OMSPA, les producteurs ontariens ont accès à 0,04 % des terres de la Couronne contrairement aux voisins de la Belle Province qui ont accès à 11 % des terres qui appartiennent au Québec.

L’Association ontarienne a compilé ces données dans le cadre d’une Étude de faisabilité sur une installation d’embouteillage du sirop d’érable dans le Nord de l’Ontario.

Cette étude réalisée par la firme International Food Focus démontre qu’une telle usine d’embouteillage permettrait aux acériculteurs ontariens d'accroître la quantité de sirop produite, vendue et distribuée.

Selon le président de l'OMSPA, ils n'hésiteraient d'ailleurs pas à produire une plus grande quantité de sirop d’érable.

À l’heure actuelle, la majorité d'entre eux embouteillent et vendent eux-mêmes leur sirop, ce qui limite leurs capacités de production à grande échelle.

Et la seule installation d’embouteillage est située dans le sud de la province, bien loin des régions qui produisent le plus de sirop, soit l’Est et le Nord de l'Ontario.

Pour voir la carte en plus grand format

La plus grosse érablière en Ontario est celle de la famille Gilbertson, située sur l’île Saint-Joseph, près de Sault-Sainte-Marie.

On y a entaillé 41 000 érables cette saison et produit en moyenne 54 000 litres de sirop ou 100 000 conserves de sirop d’érable pur.

La grande majorité du sirop produit dans les installations de l’île Saint-Joseph est exportée au Québec, ce qui assure une source de revenus pour le producteur ontarien.

L’expert en distribution agroalimentaire et professeur en management et en agriculture à l'Université Dalhousie de Halifax, Sylvain Charlebois, a des doutes quant aux ambitions en Ontario.