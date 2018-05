Un texte de Jean-Marie Yambayamba

Un membre de ma famille m'a récemment proposé une application qui me rappelle au quotidien la quantité d'eau que je dois boire pour être en santé. Dans mon cas, la prescription dépasse trois litres par jour. Mais en fouillant un peu Internet, j'ai trouvé d'autres propositions : 1,5 litre, 2 litres et même un site qui dit que boire 3 litres par jour peut être dangereux, voire fatal. « Imaginez ça! Ce n'est que de l'eau! Qu'en serait-il pour discuter de l'importance d'un vaccin ou de la prise d'un médicament prescrit par un médecin? » s'interroge le président de l'Association médicale du Québec, le docteur Hugo Viens.

Pour un malaise ou pour un conseil en matière de santé, l'information et les commentaires sont à la portée de la main. « C'est notre réalité! Comme médecin et comme personne, nous sommes confrontés à cette réalité-là. Je vous dirai, aujourd'hui même, dans ma clinique, avec mes patients, j'ai moi-même consulté Internet à trois reprises pour répondre à certaines de leurs questions. Internet est une source de renseignements, mais quelle est la fiabilité de ces renseignements? C'est là la question », ajoute le Dr Viens. Des balises venant des autorités médicales s'avèrent donc nécessaires pour faire la part des choses.

Le docteur Hugo Viens est le président de l'Association médicale du Québec. Photo : Émilie Pelletier

Des outils de base pour questionner

Plutôt que d'être autosuffisantes, les ressources en ligne, ou sur les médias sociaux, devraient servir à préparer la rencontre du patient avec son médecin ou un autre professionnel de la santé, conseille le président de l'Association médicale du Québec. « Le danger, c'est évidemment de se fier et de foncer la tête baissée vers les recommandations qu'on trouve sur Internet. »

Les discussions dans les familles sur ces informations témoignent d'un certain intérêt, mais peuvent aussi être frustrantes. Frustrantes, en raison d'un manque d'esprit critique surtout lorsqu'on ignore ce qu'il y a derrière. Le docteur Viens souligne que les compagnies de marketing organisent délibérément des publicités qui incitent les internautes à faire des clics destinés à les diriger vers les entreprises productrices ou vendeuses de tel médicament ou de tel traitement. Il faut donc rester vigilants sur les sources d'informations et cela vaut aussi bien pour les patients que pour les médecins « qui, comme tout groupe, sont aussi soumis à des pressions et à des influences », ajoute le Dr Viens.

Des outils de référence

Les associations médicales, provinciales ou nationales, n'ont pas la capacité de contrôler des informations médicales qui circulent en ligne de façon de plus en plus vertigineuse. Avec ces données, les patients amènent à leurs médecins des questions auxquelles ils n'étaient pas confrontés auparavant.

En 2014, une équipe de l'Université de Toronto, de l'Association médicale canadienne et de l'Hôpital St. Michael's de Toronto a lancé la campagne nationale « Choisir avec soin » (Choosing Wisely Canada). L'objectif est d'utiliser à bon escient les informations trouvées en ligne et de recourir aux sites reconnus par les associations médicales. La campagne incite les patients et les professionnels de la santé à dialoguer au sujet des examens et des traitements qui ne sont pas nécessaires et à les aider à faire des choix judicieux et efficaces. Ce dialogue peut être long, mais il est pertinent. « La relation "patient-médecin" est un outil important, car elle fait cheminer les deux côtés, elle permet aussi à la communauté médicale d'être sensibilisée à des problématiques dont elle a moins tendance à prendre compte dans son quotidien », assure le docteur Viens.

Les ministères provinciaux et fédéraux de la Santé offrent également des sites de référence pour les médecins et le public. Les recommandations de ces sites sont habituellement officielles, scientifiques ou de nature juridique. Elles peuvent donc souvent être moins faciles à comprendre pour l'internaute moyen.

Des changements rapides

Les recherches et les conclusions scientifiques en matière de santé évoluent rapidement. Le dialogue « patient-médecin » peut aider à ne pas sauter trop vite à des décisions en matière de soins et à éviter de jouer avec l'inquiétude et l'impatience du patient. « Des fois, on a des études très intéressantes de prime à bord, qui paraissent révolutionnaires. Deux ou trois ans après, on se rend compte que tout cela est changé et que la communauté scientifique a complètement changé son opinion sur ça. Donc, il faut toujours prendre les changements rapides avec un grain de sel. »

Hugo Viens rappelle qu'en 1998, une étude australienne sur la rougeole a influencé énormément les habitudes de la population et fait chuter les taux de vaccination. L'étude très médiatisée faisait un lien entre la vaccination et l'autisme. En 2010, la revue scientifique The Lancet, qui l'a publiée, s'est rétractée et un médecin, Andrew Wakefield, a été radié du collège des médecins britannique et reconnu coupable de malhonnêteté, d'irresponsabilité et de non-divulgation de conflits d'intérêts dans cette affaire.

Prudence

Face à la profusion des conseils en matière de santé que font circuler Internet et médias sociaux, je ne peux que recommander davantage de prudence. Les promotions ou les publicités en ligne sur des remèdes ou les traitements miracles peuvent avoir des visées qui ne sont pas nécessairement à l'avantage des patients. Le dialogue « patient-professionnel de la santé » n'en devient que plus pertinent... même s'il faut y investir du temps. La prochaine fois que je reverrai mon médecin, je tenterai d'aborder la question et d'en discuter avec lui, informations du web et applications en mains, pour être fixé sur le volume d'eau qu'il me faut pour rester en santé.