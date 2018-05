Cet appel au boycottage a été diffusé jeudi par le réseau américain de télévision CNN.

L'Association des éleveurs de mollusques de la Colombie-Britannique reconnaît que les cas d'huîtres contaminées sont devenus un problème important et coûteux.

Ces cas d’infections à répétition font mal aux producteurs, qui ont déjà dû absorber des pertes de 9 millions de dollars l'an dernier.

L'Agence de la santé publique du Canada note que 172 personnes ont été malades en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, en mars et en avril, après avoir mangé des huîtres crues de la côte ouest.

La cause précise de la contamination n’a pas encore été déterminée. Toutefois, l’épidémiologiste du Centre de contrôle des maladies infectieuses, Marsha Taylor, affirme que le déversement d'égouts dans l’environnement marin est la cause la plus plausible de contamination de ces mollusques.