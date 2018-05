Au total, 5432 habitations ont été vendues en avril, comparativement à 4957 l'an dernier, d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes de copropriétés ont grimpé de 18 % par rapport à l'an dernier. Entre-temps, les ventes de maisons unifamiliales et de plex, qui comprennent deux à cinq logements, ont progressé de 6 %.

Le prix médian d'une maison unifamiliale dans le Grand Montréal a atteint 317 000 $ le mois dernier, ce qui représentait une hausse annuelle de 4 %. Celui des plex a grimpé à 500 000 $, un bond annuel de 3 %.

Le prix médian des copropriétés a gagné 2 % par rapport à l'an dernier, la moitié des logements de ce type s'étant vendus à plus de 245 350 $.

Le nombre de propriétés résidentielles inscrites à la vente a reculé de 17 % à 25 466, alors qu'il était de 30 735 un an plus tôt. Les nouvelles inscriptions ont retraité de 2 % à 6584, par rapport à 6728 en avril 2017.

Sur le plan géographique, les régions de l'île de Montréal, de la Rive-Sud, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Laval et de la Rive-Nord ont toutes enregistré des hausses significatives d'activité par rapport à l'an dernier. Seul le secteur de Vaudreuil-Soulanges est resté stable par rapport à avril 2017.

Les secteurs de la banlieue ont été plus actifs, avec des progressions de 15 % pour la Rive-Sud, 13 % pour Saint-Jean-sur-Richelieu et 12 % pour Laval et pour la Rive-Nord.

Sur l'île de Montréal, les ventes ont progressé de 6 %.