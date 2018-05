Marc-Antoine Paulin et Jean-François Langlois Curadeau, tous deux âgés de 19 ans sont accusés de complot en vue de commettre un acte criminel, d'avoir proférer des menaces, d'agression armée, de voies de faits graves et de possession d'armes dans un dessin dangereux. Ils demeurent détenus et reviendront devant le juge lundi, au palais de justice de Granby.

Un autre jeune homme, âgé de 17 ans a aussi comparu. Il fait notamment face à des accusations de bris de conditions, de complot afin de commettre un acte criminel, de voies de faits graves. Il demeurera détenu au centre jeunesse jusqu'à mardi.

Rappelons qu'un homme de 37 ans a été blessé sérieusement dans une altercation impliquant une dizaine de personnes survenue jeudi vers 4 h au coin des rues Principale et Brébeuf. L'homme maintenant hors de danger avait été transféré au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke en raison de la gravité de ses blessures.

Un quatrième suspect, âgé de 17 ans, a également été arrêté vendredi et devrait comparaître ultérieurement. Les quatre individus sont connus des milieux policiers.