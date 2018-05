Un texte de Camille Laventure

Les retours de voyage de Kim Thúy

Cette série de dix émissions d’une dizaine de minutes chacune est une invitation à l’émerveillement typique des retours de voyage. L’auteure Kim Thúy nous propose de revenir avec elle sur les pas de ses virées autour du monde. Elle fait part de ses coups de cœur, de ses émotions, des éléments qu’elle a rapportés de différents pays et villes, le tout avec la douceur, la profondeur et la joie de vivre pure qui lui sont propres.

Les lieux de paroles

Enregistrée au Canada, la série de 25 émissions sera fort appréciée par ceux qui aiment jouer avec les mots et les émotions qu’ils suscitent, le langage et les langues. La journaliste Marie-Laurence Rancourt a parcouru le Canada afin de le découvrir en sons et en ambiances. On rencontre, à chaque chapitre, des personnes de différentes origines et de sphères variées qui, en tables rondes ou lors de simples conversations, poussent leur réflexion sur les mots.

Carnets d’Amérique

Suivez Marie-Louise Arsenault et Jean Fugère un peu partout au Québec et dans quelques villes du Canada, et voyagez avec eux au cœur de la littérature canadienne. Partez à la rencontre d’acteurs de la littérature canadienne (poètes, chanteurs, auteurs et comédiens), des passionnés professionnels, qui vous feront découvrir leur région et ses particularités, toujours en privilégiant l’autodérision.

