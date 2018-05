L’eau utilisée pour la préparation de lait maternisé, de jus et de glace, pour le lavage de fruits et de légumes, pour la cuisson et même pour l’hygiène dentaire doit bouillir à gros bouillons pendant au moins une minute avant d'être potable.

Le ministère avise que l’eau des bains et des douches ne doit pas être avalée.

Pour le moment, la vaisselle et le linge peuvent être lavés avec l’eau du robinet.

Le ministère n’a pas indiqué à quel moment l’avis prendra fin.