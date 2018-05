Un texte de Louis Garneau

En tout, pour le Québec, il y aura 60 cartes informatisées pour remplacer celles qui avaient été créées durant les années 1930, note le directeur de Service hydrographique du Canada.

« On fait le traitement de données, et là, on sort les nouveaux produits de navigation en premier, avec ce qu'on appelle les cartes électroniques, disponibles pour la navigation commerciale. »

On complète avec les cartes papier, l'outil très souvent utilisé par les usagers sur la Côte-Nord, les plaisanciers, puis les pêcheurs. Serge Gosselin, directeur, Service hydrographique du Canada, région du Québec

Serge Gosselin, directeur du Service hydrographique du Canada, région du Québec, chez Pêches et Océans Canada Photo : Courtoisie Pêches et Océans Canada/Remi Senechal

Ces nouvelles cartes sont le fruit de nouvelles applications de la technologie au laser, que ce soit les technologies multifaisceaux.

« Le Lidor, une technologie optique avec un laser, permet de lire la profondeur près de la côte, dans le 0 à 20 mètres. » La collecte de données se fait à plus grande échelle et plus rapidement.

Les survols aériens ont été réalisés jusqu'à Port-Cartier en 2017, ils seront complétés cet été, jusqu'aux Escoumins.