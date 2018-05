« Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une lubie, c'est une nécessité, explique François Limoges, leader de la majorité à l'Hôtel de Ville de Montréal. Le bâtiment est désuet. »

La rénovation complète de l'intérieur du bâtiment commencera en 2019. Les travaux coûteront plusieurs dizaines de millions de dollars.

L'hôtel de ville sera fermé pendant près de trois ans au total. Pendant cette période, l'administration municipale sera déménagée juste à côté, dans l'édifice Lucien-Saulnier, un immeuble patrimonial construit en 1856, qui a hébergé tour à tour le palais de justice de Montréal, un poste de police et, tout récemment, le service des finances de la Ville.

« On fait des travaux pour déménager l'entièreté de l'hôtel de ville : l'administration, la mairesse, les élus, le conseil municipal et 200 employés », énumère François Limoges.

Les travaux de préparation de ce futur « hôtel de ville temporaire », évalués à 8,3 millions de dollars, viennent de commencer et doivent durer un an.

« Et dans un an, on prévoit deux mois de déménagement, précise M. Limoges. Donc au début de l'été 2019, l'administration municipale déménage dans l'édifice ici, et les grands travaux de l'hôtel de ville peuvent commencer pendant trois ans. »

Des équivalents seront créés pour chaque pièce de l'hôtel de ville. On aménagera ainsi une nouvelle salle Peter-McGill pour le comité exécutif, un salon Maisonneuve pour les réceptions, un hall d'honneur, etc.

La configuration actuelle de l'édifice Lucien-Saulnier présentera bien sûr un défi d'aménagement, convient François Limoges, mais rien d'infaisable.

L'éclairage, par exemple, sera refait, mais pour des raisons d'économie, il n'y aura pas de climatisation.

En principe, le retour des employés et élus à l'hôtel de ville est prévu à l'automne 2021, soit un peu avant ou après la prochaine élection municipale.

Presque 150 ans d'existence

L'hôtel de ville de Montréal a été inauguré en 1878 après quatre ans de construction.

En septembre 2017, la Ville estimait que la rénovation complète de l'actuel hôtel de ville coûterait plus de 87 millions de dollars, mais ce montant pourrait être revu, puisque l'administration dévoilera sous peu d'autres détails sur ce projet.

À l'origine, l'hôtel de ville devait déménager temporairement au début de 2018, mais le projet a été reporté d'un an.

D'après le reportage de Jacques Bissonnet