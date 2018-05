Synopsis : Comment je suis devenu Malcolm X relate l'enfance difficile et la jeunesse délinquante de Malcolm Little. On y découvre ses premières amours, ses problèmes de consommation et ses petites arnaques qui finalement le mèneront en prison.

Elyasah Shabazz, écrivain et fille de Malcom X Photo : Elyasah Shabazz

Auteure : Écrivaine, travailleuse sociale et très impliquée dans la défense des droits de l'homme, Ilyasah Shabazz est troisième fille de Malcolm X, En février 1965, alors âgée de deux ans, elle assiste à l'assassinat de son père. En 2002, elle écrit ses mémoires : Growing Up X. Ilyasah Shabazz est la fondatrice du Malcolm X Enterprises et administratrice du Malcolm X & Dr Betty Shabazz Memorial and Educational Centre.

On aime :

Découvrir l'histoire familiale de Malcolm Little

La description du contexte historique

Le récit au Je