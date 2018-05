Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Le rapport qui s'intitule Si l'inclusion signifie tout le monde, pourquoi pas moi? a été rédigé par un collectif d'auteurs des universités Brock et Western, du Centre juridique ARCH pour personnes handicapées, de l'Association pour l'engagement communautaire du district de Brokeville et du groupe en faveur d'une éducation inclusive au Canada.

Les auteurs expliquent que ce sont les inquiétudes des parents de jeunes déficients intellectuels qui leur ont donné l'idée d'analyser les progrès qui ont été réalisés en matière d'éducation à l'intention de ces enfants en Ontario.

Leur constat est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en termes d'inclusion et d'accès à l'éducation et que les obstacles sociaux et scolaires restent nombreux.

De g. à dr. : Dre Sheila Bennett de l’Université Brock, Dre Jacqueline Specht de l'Université Western et Luke Reid du Centre ARCH. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

L'exclusion et la ségrégation représentent encore un problème pour ces enfants qui entretiennent souvent des relations conflictuelles avec les autres enfants et le personnel scolaire.

Les professionnels de l'éducation ont peu d'attente à leur égard et il existe peu d'occasions pour ces élèves de s'épanouir au sein de leur école.

Les auteurs montrent du doigt un manque de leadership de la part des responsables de l'éducation et un manque de stratégie et de communication concernant l'apprentissage des enfants ayant des déficiences intellectuelles.

Ils suggèrent de moderniser la législation provinciale sur l'Éducation pour qu'elle soit plus adaptée aux besoins de ces enfants et de mieux faire respecter leurs droits.