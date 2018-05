« Je suis complètement bouche bée. C’est un grand honneur », raconte l’éducatrice en entrevue à l’émission Le 6 @ 9, vendredi matin.

Yvette Sorin fait partie d’un groupe restreint de 15 Canadiens à avoir reçu un Prix du premier ministre pour l'excellence en éducation de la petite enfance.

De ce groupe, cinq personnes ont reçu un Certificat d’excellence qui « rend hommage aux éducateurs exceptionnels de la petite enfance », dont l’éducatrice du Manitoba.

« Les lauréats sont honorés pour leur leadership, leurs méthodes d'enseignement exemplaires en éducation de la petite enfance et leur engagement à poser le fondement dont les enfants ont besoin pour leur donner toutes les chances de prendre le meilleur départ possible dans la vie », peut-on lire sur le site du gouvernement canadien.

Yvette Sorin (première rangée, quatrième à partir de la droite) fait partie d’un groupe restreint de 15 Canadiens à avoir reçu un Prix du premier ministre pour l'excellence en éducation de la petite enfance. Photo : Yvette Sorin

La propriétaire de la garderie Les p'tites crevettes d'Yvette, un service de garde en milieu familial pour les enfants de 0 à 5 ans dans le nord de Saint-Boniface, n’aurait jamais cru qu’un jour son emploi l’aurait conduit cinq jours à Ottawa pour rencontrer le premier ministre.

Le groupe a pu visiter le parlement et recevoir un certificat attestant leurs réalisations des mains de Justin Trudeau.

Travailler avec les parents

C’est un groupe de parents de la garderie qui a fait les démarches pour soumettre la candidature de Mme Sorin pour le prix.

Le gouvernement a écrit que « cette éducatrice fait équipe avec les parents pour assurer le développement de l'autonomie, de l'imagination et de la créativité des enfants et travaille à la transmission de la culture et de la langue en tissant des liens serrés dans la communauté francophone. »

Cependant, l’éducatrice reste humble. « Le mieux, c’est de voir leurs yeux briller lorsqu’ils apprennent quelque chose de nouveau. »

« Pour moi, c’est de voir les enfants s’épanouir, les voir apprendre, les voir grandir, les voir réussir, c’est ça qui me fait continuer », ajoute-t-elle.