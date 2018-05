Environnement Canada prévoit de fortes précipitations aujourd'hui pouvant atteindre 45 mm. La pluie commencera cet après-midi pour se terminer durant la nuit. Des vents forts soufflant en rafales jusqu'à 90 km/h devraient se lever en soirée.

Dimanche soir, un avis d'évacuation préventive avait touché 500 résidences de Weedon. « La situation s'est améliorée au cours de la semaine, mais dans les dernières 24 heures, ça a empiré avec toute la pluie qui est tombée », explique le maire, Richard Tanguay.

En début de semaine, une quinzaine de familles ont quitté leur résidence. « Ça devrait atteindre une vingtaine de résidences au cours de la journée », dit-il.

Selon lui, le périmètre de sécurité ne sera pas appelé à changer dans les heures à venir malgré les précipitations attendues. « C'est juste que l'eau, en montant plus haut, couvre plus de résidences, il y a plus de maisons qui sont inondées, plus de chemins qui sont inaccessibles. Ce qu'on a fait ce matin, c'est de rouvrir le centre des mesures d'urgence pour relocaliser des gens et on a demandé à la Croix-Rouge de revenir pour nous aider. »

M. Tanguay soutient que malgré les efforts de gestion des barrages, le niveau du lac monte. « Malheureusement, la fonte des neiges et la pluie qui tombe font en sorte que les deux réservoirs sont à leur capacité maximum. On n'a pas le choix d'ouvrir les vannes. Ça entraîne une augmentation de l'eau sur la Saint-François qui n'est pas capable d'évacuer même si le barrage est ouvert totalement chez nous. Ça ne fournit pas. L'eau monte. »

Le maire est en communication constante avec l'Organisation de la sécurité civile du Québec pour se tenir au fait des projections émises par les centres hydriques.

« On annonce quelques jours de beau temps, alors on espère que ça va redescendre », souligne M. Tanguay.