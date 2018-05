Dix personnes, dont huit femmes et deux hommes, ont été tuées et 16 autres blessées dans l'attaque au camion-bélier survenue le 23 avril dernier dans le nord de Toronto.

Un élan de générosité a permis d'amasser plus de 2,5 millions de dollars de dons de particuliers, d'entreprises et d'organismes, afin de venir en aide aux victimes et à leurs proches.

Dans un communiqué, la Ville de Toronto explique qu'un comité directeur a été mis sur pied pour décider de la répartition de l'argent collecté dans le fonds #TorontoStrong.

Des représentants de la Ville, de la Fondation de Toronto, du bureau du maire, de la compagnie Manulife, de l'organisme de charité Centraide, de la Fondation canadienne des femmes et de l'Insitut Wellesley siègent à ce comité.

Son objectif sera « d'élaborer un plan d'investissement communautaire, d'identifier des bénéficiaires caritatifs et de répartir les fonds pour avoir l'impact le plus grand possible », explique la Ville.