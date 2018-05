Un lieu de rayonnement du savoir scientifique en français

L’ACFAS, c’est l’acronyme de l’Association francophone pour le savoir. Créée en 1923, l’ACFAS s’attache à favoriser l’activité scientifique et soutenir la diffusion de la connaissance en français. Elle regroupe plus de 5000 chercheurs provenant de tous les horizons.

Son congrès annuel est considéré comme le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie. Cette année, la rencontre de l’ACFAS accueillera près de 3500 participants originaires d’une trentaine de pays.

De ce nombre, un pourcentage significatif sera des participantes. Les femmes constituent une proportion de plus en plus importante dans la communauté scientifique. Ce n’a pas été toujours le cas. De fait, nos archives rappellent que leur rôle admis entre éprouvettes et biberons a beaucoup évolué au cours des dernières décennies.

Prenons l’année 1963 par exemple. L’ACFAS tient à l’Université Laval un congrès de jeunes scientifiques. L’émission 20 ans express y déploie une équipe et présente un reportage le 9 novembre 1963. Le journaliste Gilles Constantineau pose à des étudiantes une question qui surprend en 2018.

Ne pensez-vous pas que le rôle d’une femme se concilie mal avec cet esprit scientifique? Gilles Constantineau

On voit aux réponses des jeunes filles interrogées qu’on était loin d’un consensus en ce début de Révolution tranquille au Québec.

Les femmes s’affirment et sont reconnues

25 ans plus tard, l’évolution des mentalités se constate. L’animatrice Céline Galipeau et la journaliste Sophie Durocher nous présentent dans l’émission Première édition du 29 avril 1988 deux jeunes filles passionnées par les professions scientifiques. Caroline Deguire et Saouaf Nayla s’enthousiasment pour les fractales qui sont des programmes de graphique informatisés.

D’un ton assuré, elles expliquent le résultat de leur travail lors de l’Expo-sciences qui se tient à l’aréna de Saint-Donat de Montréal. Caroline et Saoulf n’entrevoient pas d’obstacle sur le chemin d’une éventuelle carrière dans les sciences.

C’est un très grand honneur, une belle surprise. D’abord de la reconnaissance de mes pairs, de mes collègues à Concordia qui m’ont nominé [sic] pour ce prix auprès du comité de l’ACFAS. Marguerite Mendell, Lauréate du Prix ACFAS Pierre-Dansereau 2012

Le 6 mai 2012, l’animateur Charles Tisseyre de l’émission Découverte propose un portrait d’une chercheure au parcours exemplaire : l’économiste Marguerite Mendell de l’Université Concordia de Montréal.

L’ACFAS a remis cette année-là à Marguerite Mendell le prestigieux Prix ACFAS Pierre-Dansereau. Ce prix souligne le travail remarquable qu’elle a réalisé dans le domaine de l’économie communautaire à Montréal et à l’international au cours de ses trente ans de carrière. Par ce prix, l’ACFAS reconnaît pleinement le rôle des femmes dans le monde scientifique.

L’ACFAS reflète le cheminement de la société par rapport à la contribution possible des femmes à l’avancement des sciences. On s’éloigne rapidement de l’époque durant laquelle une Marie Curie constituait une exception frappante et parfois dénigrée dans l’univers scientifique.

En 2018, les sciences se conjuguent de plus en plus au féminin et en français.