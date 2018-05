« J'aime bien être dehors. Là, je vais me trouver à travailler dehors à l'année. Je suis comblé pour ça », affirme Dany Caron, un travailleur sylvicole qui fait partie des cinq travailleurs embauchés par le Regroupement forestier Mitis-Neigette pour démarrer sa production de sirop d'érable.

En 2016, la Fédération des acériculteurs du Québec a tiré au sort le nom du Regroupement forestier Mitis-Neigette pour démarrer une érablière de 25 000 entailles.

Nous, ici, on est propriétaire de dix-sept lots contigus. La possibilité acéricole c'est 125 000 entailles. Donc, on s'est dit que ça allait être un projet d'envergure qui allait être très très bon point de vue économique. Bernard Ouellet, directeur général du Regroupement forestier Mitis-Neigette

La production de sirop d'étable permet au Regroupement forestier de diversifier ses activités et de donner davantage de travail à ses employés.

« À la base, je suis technicien forestier, explique Marc-Yvan Poirier, j'ai beaucoup de connaissances qui m'ont aidé à faire un peu mieux mon travail en forêt avec les érablières. Le début du sirop, ça commence en forêt, il faut prendre soin de nos érables, il a beaucoup de choses que mon métier m'a appris qui sont utiles pour l'érablière. »

Pour les travailleurs sylvicoles, c'est aussi une façon d'éviter le « trou noir », cette période de l'année où les travailleurs saisonniers se retrouvent sans prestation d'assurance-emploi.