Des groupes qui militent pour la protection des consommateurs et la protection de l'eau,SumOfUs Canada Society et Wellington Water Watchers ont déposé une pétition avec plus de 100 000 signatures, selon eux, au ministère de l'Environnement de l'Ontario pour lui demander de ne pas renouveler les permis d'embouteillage des compagnies et en particulier ceux de la multinationale Nestlé.