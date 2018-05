Le Port accueille vendredi son premier navire de la saison au terminal Ross Gaudreault.

Le M/S Veendam de la compagnie Holland America Line, avec à bord 1627 passagers, en est à sa 85e escale à Québec. Le bateau de croisière reviendra plusieurs fois, pour atteindre sa 100e visite cette année.

« C’est une relation d’amour qui dure depuis très longtemps avec la compagnie hollandaise », souligne le président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard.

38 navires

M. Girard attend 156 escales de navires de 26 compagnies de croisières cette saison. Au total, 38 navires différents mouilleront dans le port de Québec.

« C’est un nouveau record. Le nombre de passagers, on s’attend aussi à une année record de ce côté-là. Aussi, on aura des croisières qui viennent normalement à l’automne qui vont venir en juillet et en août. »

Le Veendam accoste pour la première fois de la saison à Québec. Photo : Radio-Canada/Jean-Simon Fabien

La culture en mai

Selon Mario Girard, les passagers qui viennent tôt dans la saison savent à quoi s'attendre côté météo. C'est surtout la culture qui les attire à Québec.

« Ils viennent beaucoup pour la culture, les musées. L’aspect religieux, historique de la ville attire beaucoup des passagers qui sont ici en mai. »

Passage remarqué

À la fin septembre, la visite du navire de croisière Disney Magic sera un événement marquant pour le Port de Québec. Quelque 2713 passagers débarqueront dans la Vieille Capitale.

« Ça a fait un tapage médiatique mondial, un rayonnement incroyable sur le Saint-Laurent, la ville de Québec, ça sera une grande fête le 26 septembre pour accueillir le bateau de Disney », dit M. Girard.

Le Sea Princess, le Queen Mary 2, l'Adventure of the Seas de Royal Caribbean Cruise Line ainsi que le Star Pride de Windstar Cruise font également partie des navires attendus.

La venue de milliers de passagers lors de la saison des croisières représente un défi logistique. Le travail de coordination avec la Ville de Québec, notamment lors de travaux de construction dans le secteur du port, facilite l'accueil, affirme néanmoins Mario Girard.

La saison des croisières s’étend du 4 mai au 3 novembre en 2018.