Deborah Smith a été élue en avril comme chef de la Première Nation ojibwé de Brokenhead, à 65 kilomètres au nord-est de Winnipeg. Dix des 63 chefs du Manitoba sont maintenant des femmes.

Pour devenir chef, elle a battu quatre hommes dont Jim Bear qui occupait le poste depuis 2012.

C'est très excitant, mais c'est aussi, je pense, un signe de changement Deborah Smith

Deborah Smith rejoint neuf autres femmes qui dirigent des Premières Nations dans la province : Viola Eastman, Première Nation Canupawakpa Dakota

Cathy Merrick, Première Nation Pimicikamak (Cross Lake)

Priscilla Colomb, Première Nation Marcel Colomb

Stephanie Blackbird, Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi

Karen Batson, Première Nation de Pine Creek

Vera Mitchell, Première Nation de Poplar River

Francine Meeches, Première Nation de Swan Lake

Doreen Spence, Première Nation crie de Tataskweyak

Betsy Kennedy, Première Nation de War Lake

La force du nombre

La chef de War Lake, Betsy Kennedy, admet que la politique autochtone a beaucoup évolué depuis son élection en 2006. « Nous sommes plus respectées maintenant dans notre façon de faire les choses. »

Mme Kennedy, qui est la chef avec le plus d’ancienneté au Manitoba, croit que la force du nombre est importante, en particulier, lorsqu'il s'agit d'apporter des changements aux problèmes des femmes autochtones.

Elle dit que le conseil des femmes de l'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) s'occupe des dossiers sur le bien-être des enfants, la violence familiale et du dossier des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées. Des sujets qui, auparavant, n’étaient pas prioritaires.

« Depuis qu’il y a plus de femmes chefs, nous avons signifié à l'assemblée notre désir d’être entendues plus tôt ». Betsy Kennedy se sent aussi plus soutenue par ses homologues masculins.

Stephanie Blackbird est retournée dans sa communauté après 30 ans à Winnipeg pour se présenter à la chefferie en 2016.

« Il y a des femmes fortes dans ce groupe. Lorsqu’elles sont ensemble dans une pièce, vous pouvez le ressentir », ajoute la chef de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, à environ 240 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

La chef de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Stephanie Blackbird, dit que les femmes font face à plusieurs défis comparativement aux hommes. Photo : Doug Thomas

« Au fur et à mesure que les femmes se sont fait élire, nous étions encouragées. Cela nous a donné un sentiment d'appartenance et le soutien dont nous avions besoin pour réussir dans un environnement dominé par les hommes. », soulgne Mme Blackbird.

Elle croit que « les femmes font face à beaucoup plus de défis » que les hommes et dit qu’elles doivent faire leurs preuves.

Pourtant, plusieurs de ces femmes chefs détiennent des diplômes et de l’expérience en affaires. Stephanie Blackbird détient 30 ans d’expérience en finance et une désignation de gestionnaire financière autochtone.

Deborah Smith est titulaire d'un baccalauréat en éducation de l'Université du Manitoba et compte 17 années d'expérience en développement économique. Betsy Kennedy était conseillère avant de devenir chef. Elle a également été agente de santé communautaire au poste de soins infirmiers de War Lake.

La nouvelle chef de Brokenhead dit maintenant avoir hâte d'assister à sa première réunion avec le conseil des femmes de l'ACM et d'apprendre de ses pairs.

Avec des informations de Jillian Taylor, CBC News