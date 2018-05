Un nouveau prix portant le nom de Claude Forgues a été dévoilé devant quelque 150 personnes rassemblées pour l'occasion.

« L'idée était de reconnaître tous les gens qui nous ont aidés à atteindre notre objectif de 1,6 million de dollars. On a l'habitude de remettre ces prix pour souligner leur travail. J'ai été vraiment surpris de recevoir un prix, mais encore plus de voir un prix à mon nom. Je vais revenir chaque année le remettre à une personne qui a travaillé fort dans le domaine communautaire », a raconté Claude Forgues au micro de Par ici l'info.

Le Prix Claude Forgues sera remis à une organisation ou une personne pour son dévouement à la cause. Le premier récipiendaire est la Fondation Bombardier. « Cette organisation nous a donné plus d'un million de dollars au cours des dix dernières années. On est toujours très contents de recevoir de telles contributions, mais c'est aussi une fondation qui est née en Estrie. On est très fiers de leur appui », dit-il.

M. Forgues a également reçu le Prix Nicole Dorin remis à un bénévole qui s’est démarqué par son implication au sein de toutes les activités de l'organisme. Dix autres prix ont été remis

Claude Forgues est à l'emploi de Centraide depuis 1981. Sous sa gouverne, ce sont plus de 30 millions de dollars qui ont été amassés.

La successeure de Claude Forgues, qui prend sa retraite, a été annoncée. Il s'agit de Marie-Hélène Wolfe. Elle était, jusqu'à tout dernièrement, secrétaire de la Table des MRC de l'Estrie. Elle a été, par le passé, directrice des communications à la Ville de Sherbrooke et la directrice de la Conférence régionale des élus de l'Estrie (CRÉE).