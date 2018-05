Un texte de Tanya Neveu



Les responsables du projet Les Résidences Témiscaming ont toutefois annoncé jeudi qu’un montant de 660 000 dollars a déjà été amassé grâce à des dons, notamment de la Ville, de la MRC et de la caisse Desjardins.



C'est donc dire que l'objectif de 800 000 dollars est presque atteint.

Les partenaires financiers ont contribué à hauteur de 600 000 $. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Campagne locale



Le chargé de projet pour Les Résidences Témiscaming, Pierre Bérubé, se tourne maintenant vers la générosité de la population.

On va maintenant se centrer sur une campagne locale. Ça va être facile de convaincre les gens en leur disant que les partenaires locaux et régionaux ont embarqué. Ce sera à leur tour de faire leur part. Pierre Bérubé

Le chargé de projet pour Les Résidences Témiscaming, Pierre Bérubé. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Ce nouveau complexe sera annexé à un immeuble déjà existant de 28 appartements pour personnes âgées.



Cependant, tous les services seront offerts aux résidents, tels que les repas, l'entretien ménager et les soins.



Freiner l’exode des aînés

Selon Statistiques Canada, 36 % de la population de Témiscaming est âgée de 55 ans et plus.



Le groupe des aînés de 75-85 ans devrait doubler d'ici 2036.



Le projet viendra ainsi répondre à une réelle problématique d'exode des personnes âgées comme l'explique l'ancienne mairesse de Témiscaming, Nicole Rochon, toujours impliquée dans le projet.



« Le besoin est là. Même qu'on a plusieurs personnes âgées qui quittent Témiscaming/Kipawa parce qu’ils n'ont pas les services dont ils ont besoin. Donc, on espère grandement qu'avec la construction de notre projet, ça va freiner ces départs là car c'est important de garder nos aînés chez nous. Ce sont nos piliers. »



Le comité de financement des Résidences Témiscaming souhaite pouvoir procéder à une première pelletée de terre au printemps 2019.