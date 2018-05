Jacques Jacobus a été récompensé dans la catégorie Album francophone de l’année pour Le retour de Jacobus, tandis que les Païens ont remporté la palme dans la catégorie Enregistrement de l’année par un groupe pour l’album Carte noire.

Chez les artistes anglophones, les femmes se sont particulièrement distinguées cette année.

Rose Cousins d’Halifax a reçu le prix de l’Album de l’année pour son opus Natural Conclusion et est également repartie avec le prix de la chanson de l’année, décerné à Grace. Natural Conclusion est un album introspectif, imprégné de nostalgie

Le premier album solo de KINLEY, Letters Never Sent, lui a valu le prix de l’enregistrement de l’année d’une artiste émergente. KINLEY était auparavant violoniste au sein du groupe terre-neuvien Hey Rosetta!.

Rose Cousins, à gauche, et KINLEY ont toutes deux remporté des prix lors du gala de l'Association de la musique de la côte Est. Photo : Twitter/ECMA

La vidéo de sa chanson Microphone a également reçu le prix du public. Cette chanson forte raconte une agression sexuelle dont l’artiste, Kinley Dowling de son vrai nom, a été victime lorsqu’elle était jeune fille. La vidéo fera bientôt partie du programme des élèves de 9e année des écoles de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’album Paradise de Jenn Grant, qui mélange musique folk et pop ambiente, a été primé dans la catégorie Album pop de l’année.

Le groupe de musique alternative de réputation internationale Sloan est reparti avec le prix du Directeur pour l’ensemble de son oeuvre. Le groupe a offert une performance pendant la soirée.

L’Association de la musique de la côte Est regroupe des acteurs de l’industrie de la musique des provinces atlantiques et vise à donner plus de reconnaissance et de visibilité aux artistes de la région.