Les automobilistes devront passer par la route 1 à River Glade et la route 7 à Oromocto, et ainsi transiter par Saint-Jean pour se rendre à destination. La crue des eaux menace un tronçon de la Transcanadienne dans la région de Jemseg, au sud de Fredericton.

Il est impossible de dire pendant combien de temps les automobilistes devront emprunter le détour. Ahmed Dassouki, directeur des opérations du ministère des Transports et de l’Infrastructure

« Nous attendons que le niveau de l’eau baisse », déclare Ahmed Dassouki du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

À Fredericton, le niveau d’eau a dépassé les 8 mètres au plus fort des inondations. « Notre seule priorité, c’est la sécurité des gens », déclare M. Dassouki.

Selon la compagnie chargée de l'entretien de cette section de la Transcanadienne, MRDC Operations Corporation, de 10 000 à 12 000 véhicules empruntent cette partie de l’autoroute quotidiennement.

Le niveau d’eau continue à imposer la fermeture de nombreuses routes, au Nouveau-Brunswiuck. Plus de 140 routes et rues sont actuellement touchées par la montée du fleuve Saint-Jean, et ce nombre risque d’augmenter.

Compassion et collaboration

Depuis une semaine, les riverains travaillent d’arrache-pied pour tenter de sauver leur propriété. Plusieurs ont dû laisser derrière eux leurs biens menacés par le niveau de l’eau.

Des résidents de Saint-Jean remplissent des sacs de sable pour se protéger contre les inondations. Photo : Radio-Canada/Guy R. LeBlanc

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau, demande aux résidents de faire preuve de compassion, de collaboration et de bienveillance.

Les inondations printanières de 2018 sont loin d’être terminées, rappelle-t-elle.

Jetez un coup d’œil sur vos voisins, offrez un coup de main ou faites un don si vous le pouvez. La montée des eaux touche de nombreuses personnes de façon bien pire que ce à quoi elles s’attendaient. Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure

Partir au plus vite

La Garde côtière canadienne sera déployée pour assister les personnes isolées ou celles incapables d’évacuer leur maison.

La province n'exclut pas la possibilité de faire appel aux Forces armées canadiennes.

À Saint-Jean, l’Organisme de gestion des services d’urgence prévient que les niveaux d’eau continuent de grimper. Les services d’électricité, d’eau et d’égout pourraient être interrompus.

« De nombreux résidents seront également coupés et isolés du monde à mesure que les routes deviendront impraticables », indique la Ville.

Le gouvernement provincial encourage fortement les personnes touchées par les inondations à quitter leur domicile pendant qu’il est encore possible de la faire.