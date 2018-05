Un texte de Héloïse Rodriguez et Sébastien Tanguay

Parents et élèves accusent le Conseil scolaire Centre-Est de laisser leurs interrogations sans réponse. Aujourd'hui, ils exigent que la lumière soit faite sur les événements.

Une cinquantaine d'élèves et de parents ont exigé des explications quant à l'absence du directeur de l'École du Sommet, Yvan Beaudoin. Photo : Radio-Canada/Héloïse Rodriguez

« La communication est la clé », scande une pancarte brandie par un grand-père. « Nous aimons notre école », clame une autre tenue par des bras d'enfants.

Voilà un défilé inhabituel sur la rue principale de Saint-Paul : celui de trois générations venues manifester leur soutien au directeur, et pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme un manque de transparence de la part de leur conseil scolaire.

« Le 19 mars, nos enfants sont revenus de l'école en nous informant qu'on n'avait plus de directeur, qu'il était parti et qu'il n'y avait pas d'explications. Ils n'avaient pas le droit de poser de questions, alors en tant que parents, on s'inquiète », explique Suzanne Stybel, mère de trois élèves à l'École du Sommet.

Malgré plusieurs demandes exigeant des explications au conseil scolaire concernant l'absence du directeur, Suzanne Stybel affirme qu'elle attend toujours une réponse. Photo : Radio-Canada/Héloïse Rodriguez

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, le départ de M. Beaudoin est involontaire. Interrogé par le diffuseur public, le Conseil scolaire Centre-Est n'a pas précisé les raisons de ce départ, indiquant qu'une enquête est en cours.

Il y a un problème de ressources humaines non résolu à l'École du Sommet. Communiqué du Conseil scolaire Centre-Est

Il ajoute qu'il a « embauché une enquêtrice indépendante pour établir tous les faits liés à cette affaire ».

Plusieurs démarches infructueuses

Le mystère plane, malgré les nombreuses tentatives des parents de le percer.

« On a envoyé des courriels, on a téléphoné, on s'est présentés en personne et on nous a refusé toutes formes de communication. Tout ce que le Conseil scolaire a voulu nous dire, c'est que notre directeur était absent et qu'il ne pouvait pas commenter davantage pour des raisons légales », explique Suzanne Stybel.

Les élèves de l'école s'inquiètent eux aussi. Des élèves de la 12e année étaient présents lors de la manifestation.

Joffre Gratton, étudiant en 12e année à l'École du Sommet, brandit la pétition que lui et ses amis ont fait circuler dans les corridors de leur école. Photo : Radio-Canada/Héloïse Rodriguez

Armés d'une pétition qu'ils ont fait circuler parmi leurs pairs, ils se sont heurtés à des portes closes lorsqu'est venu le moment de la présenter au Conseil scolaire.

« Ça m’énerve parce que M. Beaudoin était vraiment proche de notre communauté. À notre école, plusieurs personnes l'appuient, explique Joffre Gratton, un élève. C'est vraiment un homme qui aime les enfants, qui veut toujours le meilleur pour notre école. »

Il est vraiment vraiment ouvert et un bon directeur. Joffre Graton, élève en 12e année à l'École du Sommet

Gagnés par l'impatience après 45 jours d'attente, les parents demandent une intervention de la province. Le député local David Hanson a d'ailleurs interrogé le ministre de l'Éducation David Eggen à ce sujet mercredi.

Les manifestants réunis devant l'École du Sommet, avant leur départ vers le bureau central du Conseil scolaire Centre-Est. Photo : Radio-Canada/Héloïse Rodriguez

Le Conseil se défend en disant qu'ils respectent le droit de tout parent de partager ses opinions, mais que « de fausses accusations et des commentaires négatifs n’encouragent pas un discours propice au bien-être des élèves de notre communauté ».

Radio-Canada a tenté d'obtenir des explications d'Yvan Beaudoin, sans succès.