Un texte de Gavin Boutroy

Pour comprendre l’importance de ce match, prenez par exemple Karen Martindale : cette grande partisane des Jets a sorti pour l'occasion sa robe de mariée pour se fondre à la vague blanche.

« Ça fait sept années [que je ne l’avais pas mise], mais ce soir je suis dans ma robe de mariée », s’exclame-t-elle en regardant son mari avec un grand sourire. Il porte un costume entièrement blanc, des semelles à la cravate.

« Quand j’étais petite, on avait les Jets, mais ils se sont en allés pour quelques années et on est tellement heureux qu’ils sont revenus, et c’est parfait maintenant », lance Mme Martindale.





Avant le match, la foule était si dense qu’il était difficile de se déplacer même de quelques mètres. Les haut-parleurs beuglaient de la musique entraînante, et à tout moment elle pouvait être interrompue par un chant de « Go Jets Go ».

Une énorme lumière de but se trouve au beau milieu de la fête; elle fait près de dix mètres de haut, soit environ la longueur d’un autobus. Elle est financée par la compagnie de bière Budweiser.

Les poubelles et les boîtes de recyclage débordaient de cannettes de bière malgré les efforts de préposés à l'entretien faisant des aller-retour constants pour les vider. Une quinzaine de revendeurs de bière étaient sur place.

Il y avait aussi une quinzaine camions-restaurants. Leurs commerçants étaient souvent en sueur au début du match, car ils tentaient de satisfaire la foule affamée.

Un événement de cette envergure requiert 1500 mètres de clôture, six à huit heures d'installation, et trois heures pour démanteler le tout, selon Matt Schaubroeck, porte-parole de l'organisme Economic Development Winnipeg, l’un des organisateurs de l’événement.

Environ 100 personnes s'appliquent à installer et à démanteler les infrastructures de la fête de rue.