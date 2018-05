Des gestes violents à l’endroit du personnel correctionnel, soit des des menaces, des coups de poing, des coups de pied et des attaques armées, se multiplient en Ontario.

Selon les données du ministère, il y a eu 793 incidents du genre rapportés par des gardiens des 25 prisons provinciales ontariennes en 2016. Les plus récents chiffres, datant de juin 2017, faisaient état de 617 incidents violents.

À la suite d’un reportage de CBC cette semaine où des agents correctionnels et leur syndicat attribuaient l’augmentation d’incidents violents à de récents changements en matière de séparation des détenus en prison, un représentant du ministère a suggéré que la nouvelle tendance découlait plutôt d’améliorations en matière de collecte de données.

La ministre Marie-France Lalonde a indiqué jeudi que les derniers chiffres sur les incidents violents suggéraient « une tendance très préoccupante . »

Elle a annoncé à Queen’s Park qu’elle confiait au conseiller indépendant des services correctionnels, Howard Sapers, le mandat d’enquêter sur le phénomène et de faire rapport dans 90 jours.

« Nous avons besoin d’une compréhension en profondeur de ce qu’il se passe dans nos établissements, et surtout, de ce qui cause ces tendances », a souligné la ministre Lalonde dans une lettre partagée par son bureau.

M. Sapers a confirmé qu’il se pencherait sur le dossier. « C’est d’une importance critique. Personne ne va en prison pour endurer de la violence », a expliqué M. Sapers en entrevue à l’émission Ontario Today.

« Nous devons mieux comprendre ce qu’il se passe entre les murs des établissements correctionnels de l’Ontario en ce moment, parce qu’on y rapporte des tendances alarmantes et des incidents horribles », a rapporté M. Sapers.

En plus de lancer une enquête sur le phénomène, la province compte embaucher 26 nouveaux agents de sécurité et de renseignements pour saisir la contrebande, surveiller les gangs et travailler avec les détenus pour limiter la violence.