Un texte de François Le Blanc

Le propriétaire des Mooseheads, Bobby Smith, est heureux d'avoir convaincu Éric Veilleux de diriger son équipe. « Il a la capacité et l'expérience nécessaires pour aider nos jeunes joueurs talentueux à atteindre leur potentiel », explique Bobby Smith, dans un communiqué.

« J'ai eu un appel la semaine passée », explique Éric Veilleux, en entrevue avec Radio-Canada Acadie.Je n'étais pas 100 % sûr, mais M. Smith m'a donné quelques jours pour y penser. »

Des équipes de la Ligue américaine avaient démontré de l'intérêt pour ses services, mais elles préféraient attendre un peu.

Le défi des Mooseheads l'intéressait. « J'ai fait mes devoirs », mentionne le nouveau mentor. « J'ai fait quelques appels pour m'informer de la formation, de la façon dont elle jouait et de ses besoins ».

La perspective de pouvoir participer à nouveau à la coupe Memorial a penché dans la balance. « Les Mooseheads figurent parmi les meilleures concessions de la Ligue canadienne. »

Un palmarès étoffé

En huit saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Éric Veilleux a remporté 346 victoires en 598 parties derrière le banc des Cataractes de Shawinigan et du Drakkar de Baie-Comeau. Son palmarès est impressionnant: une coupe Memorial en 2012 et trois présences en finale de la coupe du Président dans la LHJMQ.

Il aura la lourde de tâche de bien préparer les Mooseheads pour le tournoi de la coupe Memorial en mai 2019. Le nouveau patron n'a pas l'intention de se la couler douce d'ici l'an prochain. « Il se peut qu'on doive faire des ajustements, quitte à perdre des matchs pour passer le message ».

Éric Veilleux ne changera pas son style derrière le banc à Halifax. « Je suis un entraîneur qui accorde beaucoup d'importance au niveau de compétition et à l'éthique de travail. Je suis demandant, mais, plus tu m'en donnes, plus tu vas en avoir. »