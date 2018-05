Les cas d'adolescents victimes d'intimidation par sextos font de plus en plus la une des médias. Encore cette semaine, la direction du Séminaire des Pères Maristes, à Québec, a suspendu six élèves soupçonnés d'avoir partagé des photos à caractère sexuel de trois adolescentes. Mais qu'en est-il du rôle de l'école et des parents?