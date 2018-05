Radio-Canada a appris qu'une délégation d'une douzaine de représentants de l'Université Laval et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches était à Rimouski, mercredi, pour présenter ce projet à l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

La rencontre s'est tenue dans le plus grand secret.

Des médecins de Rimouski ont été les premiers à exprimer des réserves au sujet de ce projet. Et après la rencontre de mercredi, des inquiétudes demeuraient sur le risque que ce projet ne réserve qu'une part congrue à la région du Bas-Saint-Laurent par rapport à celle de Chaudière-Appalaches.

Le projet en région

Selon nos informations, le projet de l'Université Laval consisterait, à terme, à former 64 « externes ». Ce terme désigne les étudiants qui ont atteint la seconde étape de la formation en médecine.

Actuellement, l'hôpital de Rimouski accueille 12 de ces externes.

Une particularité du projet serait de former ces 64 externes non pas seulement à l'hôpital de Rimouski, mais dans la plupart des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L'objectif est de mettre ces étudiants en contact « précoce et soutenu » avec la réalité de la médecine en région.

Le projet à Lévis

L'autre aspect du projet de l'Université Laval consisterait à confier à l'hôpital de Lévis la « formation de base » de ces futurs médecins. Il s'agit d'une formation davantage académique, durant les deux premières années d'études des futurs médecins.

C'est ce partage des responsabilités entre la formation de base et la formation des externes qui poserait problème.

L'ambition de Lévis

La délégation était pilotée par le docteur Jean-François Montreuil. Il est vice-doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval et membre du conseil d'administration du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Depuis quelques années, ce CISSS ambitionne de devenir un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS). La mission de ce type d'établissement inclut un volet important axé sur la formation et la recherche.

L'ombre du ministre Barrette

La visite de la délégation survient cinq jours après la sortie du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dans ce dossier. En entrevue à l'émission matinale Info-Réveil à la radio de Radio-Canada, vendredi dernier, le ministre disait que s'il avait à choisir entre Lévis ou Rimouski pour ce genre de projet, il choisirait Rimouski.

Depuis, les interventions de leaders locaux se sont multipliées pour inviter l'Université Laval à préciser ses intentions.

Le rôle de l'UQAR

Dans tout ce débat, le rôle de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) paraît nébuleux.

Elle a déjà indiqué, par communiqué, que le projet de l'Université Laval ne se réalisera pas à son campus de Lévis. Selon nos informations, l'UQAR était représentée à la réunion de Rimouski, mais ses représentants n'y jouaient pas un rôle de premier plan.