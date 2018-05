Un père de famille va chercher ses trois enfants à l'école en bateau et leur demande de ramer jusqu'à la maison. Une dame monte à contrecoeur dans un canoë pour aller à un rendez-vous médical. Plus loin, l'un de ses voisins tente de se rendre à l'usine à temps pour son quart de travail, mais il a de l'eau jusqu'aux hanches et ne peut plus avancer.