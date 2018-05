Les faits présumés remontent au 29 janvier 2018. Celui qui détient les restaurants Notable et The Nash aurait suivi la jeune femme dans les toilettes lors d'une soirée qui se déroulait dans un restaurant au centre-ville de Calgary.

Selon ce que les policiers ont déclaré jeudi, Michael Noble aurait entraîné la jeune dame dans l'une des cabines avant de l'agresser sexuellement. La présumée victime l'aurait repoussé et quitté la pièce.

Le Service de police de Calgary a précisé qu'il s'agissait d'une employée.

Par ailleurs, ce soir-là, Michael Noble a partagé une photo sur les réseaux sociaux. Dans cette publication, il indique avoir organisé un événement pour son personnel sous le thème de « Prohibition » au restaurant The Guild.

Au cours de sa carrière, Michael Noble s'est vu attribuer plusieurs prix pour ses restaurants. Best of Calgary, un blogue en ligne qui recense les meilleurs activités et restaurants à essayer dans la région, lui a décerné le titre du meilleur chef en ville le mois dernier. Il est également le seul chef canadien à participer à l'émission Iron Chef au Japon.

« C'est toujours déconcertant lorsque ce genre de situation se produit. Mais, ce l'est davantage quand cela implique une personne en position d'autorité ou quelqu'un perçu comme ayant de l'autorité », a soutenu le sergent Tom Hanson jeudi.

Michael Noble a été accusé, puis libéré sous promesse de comparaître en cour.