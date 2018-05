Lowell Somerville dit que les agents de la police régionale de Peel ont notamment volé une statue de Tony Montana, le personnage du film Scarface, de l'argent liquide et plusieurs bijoux.

Un juge a suspendu les accusations de trafic d'héroïne et de possession d'héroïne de MDMA et de cocaïne contre Lowell Somerville en mai 2017 après avoir conclu que les policiers savaient que l'un d'eux avait pris la statue et avaient « choisi de ne pas dire la vérité ».

La police régionale de Peel a dit jeudi que les quatre agents ont chacun été accusés d'un chef de vol de moins de 5000 $, d'un autre d'entrave à la police et de deux de parjure.

Ils ont été suspendus et devront comparaître en cour à Brampton le 4 juin.

La chef de la police régionale de Peel, Jennifer Evans, dit avoir immédiatement ordonné une enquête sur la conduite des policiers après la décision de la cour.