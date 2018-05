Un texte de Martin Toulgoat avec la collaboration de Joane Bérubé

La démarche lui a permis de remporter la finale régionale du défi scolaire OSE entreprendre.

Élève à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, il a eu cette initiative après avoir vu, l'an dernier, un ami en train de s’étouffer avec une fraise, être sauvé in extremis par un autre collègue de classe qui avait improvisé des manœuvres.

Édouard Phaneuf-Lord Photo : Radio-Canada

Le jeune homme a donc décidé de suivre pas moins de 60 heures de formation et de donner au suivant. Il estime que des accidents, comme celui qui est survenu à son école, peuvent se produire partout, pas seulement dans les établissements scolaires.

Durant plus d'une heure et demie, Édouard Phaneuf-Lord explique, de façon concrète, à d’autres jeunes, comment intervenir auprès d'une personne en arrêt cardio-respiratoire ou qui est assaillie par un arrêt cardiaque. « On apprend à reconnaître quelqu'un qui est étouffé, à savoir le désobstruer, on apprend à reconnaître quelqu'un qui est en arrêt cardiaque et savoir comment faire un massage cardiaque », explique le jeune homme.

ll a jusqu'ici offert plus de 60 heures d'atelier aux élèves de 4e, 5e et 6e années dans cinq écoles primaires de Gaspé et de Percé. Les élèves, qui apprennent notamment à utiliser un défibrillateur, apprécient l'atelier, surtout qu'il est offert par un jeune de leur âge.

Cours donné par Édouard Phaneuf-Lord dans les écoles Photo : Radio-Canada

Le jeune formateur déplore, par ailleurs, que les défibrillateurs cardiaques ne soient pas encore obligatoires dans les établissements privés et même publics de la province. Ils sont souvent inexistants dans les écoles.

Édouard Phaneuf-Lord rêve d'offrir sa formation un peu partout en Gaspésie. « Former le maximum de personnes, ça peut faire la différence et sauver des vies », fait-il valoir.