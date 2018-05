Un texte de Gavin Boutroy

Le chef des pompiers, Alain Nadeau, plante le décor. « On avait un gros feu, on avait des vents de 80 km/h, ça avait affecté tout le village de Zhoda. On avait déjà perdu une maison et le feu a sauté l’autoroute numéro 12 et s’en allait vers une grosse ferme de 1500 animaux. »

« À l’est de [l’autoroute] 302, on avait à peu près 50 000 à 100 000 cochons dans diverses porcheries et il ne fallait absolument pas laisser le feu traverser la 302 », poursuit-il.

Habituellement, en cette saison, les fermiers remplissent de gros réservoirs d’eau pour défendre leur propriété en cas d’incendie, explique M. Nadeau. Mais cette année, ils étaient déjà utilisés pour le transport du fumier.

Ces réservoirs sont uniques, car un seul plein permet de laisser une bande d’eau (ou de fumier) de 20 mètres de large sur un kilomètre et demi. Le feu est alors incapable de franchir cette zone humide, poursuit M. Nadeau.

« Quand on a fait l’appel, ça pressait. Il fallait les avoir tout de suite Alors les fermiers sont venus avec ce qu’ils avaient », ajoute-t-il.

Moi, d’abord que c’est trempe, c’est tout ce dont j’avais besoin. Ça a reviré que c’était du fumier. Mais c’était la [décision] qu’il fallait prendre pour sauver les étables et les animaux. Alain Nadeau, chef des pompiers de La Broquerie

Il assure que c’est bien la première fois de sa carrière qu’il utilise du fumier pour arrêter un incendie.

Alain Nadeau, chef des pompiers de La Broquerie, a remporté le prix de chef pompier volontaire de l’année en 2017. Photo : Radio-Canada/La Broquerie

« Ç'a été un grand succès, la manière qu’on l’a fait. Si vous allez voir par avion les belles lignes droites du feu qui a été contenu contre la 302, et puis aussi au nord du feu, tout au bord de la ferme de 1500 animaux, ça a vraiment bien marché », déclare le pompier.

Vous devriez venir dans notre caserne, présentement ça ne sent pas vraiment bon. Alain Nadeau, chef des pompiers de La Broquerie

Le chef de pompiers en profite pour rappeler qu’une interdiction de faire du feu est en vigueur dans la municipalité de La Broquerie, et que, dans ces conditions de sécheresse et de grands vents, il ne faut pas grand-chose pour créer une situation catastrophique.

Alain Nadeau rappelle que des brasiers peuvent reprendre vie, même après être éteints depuis plusieurs jours. « Il peut y avoir des étincelles de votre [feu d’extérieur] qui peuvent repartir quand il y a des vents à 80 km/h; elles sont en dessous quelque part », met en garde M. Nadeau.

Les pompiers de La Broquerie dégageront le fumier qu'ils ont épandé le 4 mai.