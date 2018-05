Ces oeuvres rejoignent Donkey Kong, Super Mario Bros., Pokémon Rouge et Vert, Grand Theft Auto III et Les Sims, qui font partie de la vingtaine de jeux intronisés depuis l’ouverture du World Video Game Hall of Fame en 2015.

Les nouveaux arrivés au musée faisaient partie d’une liste de 12 finalistes qui comprenait entre autres Asteroids, Dance Dance Revolution, Half-Life, Metroid et Minecraft. Ces derniers devront attendre une autre année pour tenter à nouveau leur chance.

Le World Video Game Hall of Fame présente une exposition permanente dans laquelle il est possible de jouer aux jeux intronisés. Les candidats sont jugés selon leur réputation, leur popularité dans le temps, leur influence mondiale et sur la conception d’autres jeux, la culture populaire et d’autres formes de divertissement. Le jury est constitué de journalistes, de spécialistes académiques et d’experts des jeux vidéo.