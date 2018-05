Chaque année, les services d’urgence de la province transportent environ 2000 patients par hélicoptère. La majorité d'entre eux se trouvent dans le nord et l'intérieur de la province.

Selon Linda Lupini, la vice-présidente générale des services d'urgence de la Colombie -Britannique BCEHS, la technologie permettra chaque année de se rendre auprès de 130 à 140 patients qui étaient auparavant hors de leur portée.

Danny Sitnam, président et chef de la direction de Helijet International, le principal fournisseur de services d'hélicoptères des services d’urgence, affirme que la technologie aidera également à assurer la sécurité des premiers répondants. « [La technologie] assure les conditions de vol les plus sûres possible pendant la nuit et dans des conditions de faible éclairage », a-t-il déclaré.

Les pilotes seront équipés de lunettes de vision nocturne de niveau militaire. Pour l’heure, trois hélicoptères sont équipés de cette technologie. Deux sont basés à Vancouver et un autre à Prince Rupert. Un quatrième hélicoptère, à Kamloops, devrait aussi recevoir cette amélioration d’ici l’an prochain.

Selon les autorités provinciales, l'installation de la nouvelle technologie et la formation des pilotes ont coûté 1,7 million de dollars.

La flotte d'ambulances aériennes de la Colombie-Britannique compte au total quatre hélicoptères et sept aéronefs.