Un texte de Thibault Jourdan

Depuis le début de l’année, trois cas de rage ont été constatés au Manitoba, selon des données de la province arrêtées le 31 mars : deux dans le nord, dans la région de Churchill, et un dans le secteur de Prairie Mountain.

Ce chiffre devrait néanmoins augmenter lorsque les données d’avril seront compilées. « J’ai entendu parler d’autres cas, confirme Richard Rusk, médecin hygiéniste en santé pour la province. Je ne peux cependant pas dire avec certitude où ces cas ont été détectés. »

On n'a signalé aucun cas de rage chez les humains au Manitoba depuis que les données ont commencé à être collectées, en 1924. Le nombre de cas de rage détecté chez les animaux sauvages est, par ailleurs, en baisse depuis 2015.

Méfiez-vous des mouffettes

Dans la province, la rage se trouve principalement chez les renards arctiques et les mouffettes. « Nous avons deux types de rage, poursuit Richard Rusk. L’une contamine les mouffettes et, en gros, on doit considérer toutes les mouffettes comme étant enragées. L’autre type touche les renards et, notamment, les renards arctiques, dans le nord du Manitoba. »

Le type de rage au Manitoba n’est pas le même que celui qui touche les ratons laveurs dans l’est du pays. Richard Rusk. médecin hygiéniste en santé pour la province

Les données de la province montrent, en effet, que les mouffettes constituent la majorité des animaux sauvages chez lesquels la rage est détectée.

L’importance de la vaccination

Avec le retour du beau temps, les animaux domestiques et sauvages ressortent de leur tanière. « C’est habituellement le moment où il y a à nouveau du mouvement. Le risque d’exposition à la rage augmente [automatiquement] », dit Richard Rusk.

Pour éviter toute contamination, le spécialiste énumère trois règles importantes : « Premièrement, il ne faut pas essayez de s'approcher d'un animal sauvage, de l’aider ou de le toucher. Si, finalement, on entre en contact avec une mouffette et qu'on est griffé ou mordu, il faut consulter un médecin. »

Mais c’est surtout sur l’importance de la vaccination que le spécialiste veut attirer l’attention. « Tout le monde doit faire vacciner ses animaux de compagnie. De cette façon, la rage restera cantonnée aux animaux sauvages », affirme-t-il.

« Et nous, nous ne serons pas exposés à la rage », conclut-il.