La phase 2 du prolongement du train léger et de la ligne Trillium de l'O-Train, adoptée en mars 2017, prévoyait un prolongement jusqu'à l'aéroport international d'Ottawa et jusqu'aux chemins Bowesville et Earl Amstrong, dans le quartier Riverside-Sud.

L'annonce de jeudi modifie ce plan pour ajouter 3,4 km de voies ferrées et prolonger la ligne Trillium un peu plus loin dans le quartier Riverside-Sud, jusqu'au chemin Limebank.

Début du graphique (passez à la fin) L’Ontario injecte $50 millions afin de prolonger la ligne Trillium du O-Train, étape 2, jusqu’à Riverside Sud. Cela permettra d’ajouter 3,4 km de ligne ferroviaire à deux voies et une nouvelle station #iciottgat pic.twitter.com/Iu75cTM2ZF — Gilles Taillon (@GillesTaillon) 3 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a accueilli la nouvelle avec joie, estimant que « ce prolongement permettra de desservir une communauté en pleine expansion ».

Selon les fonctionnaires municipaux, environ 16 000 personnes habitent dans ce quartier maintenant. On prévoit que la population va grimper à 55 000 personnes dans quelques années.

Le financement supplémentaire de 50 millions de dollars promis par les libéraux ontariens pour ce nouveau prolongement s'ajoute au milliard de dollars déjà annoncé par la province pour la phase 2 du train léger.

Les travaux devraient être terminés en 2021. Le coût total du projet de prolongement dans le sud d'Ottawa est évalué à 80 millions de dollars.

Les 30 millions restant seront financés par les citoyens qui se feront construire une nouvelle propriété dans le quartier. Ces derniers devront payer une nouvelle taxe de 3000 $ à 4000 $.

Avec les informations de Gilles Taillon