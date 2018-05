Amanda Gharib a remporté la première place dans la catégorie discours préparé grâce à sa présentation intitulée Pourquoi je porte le hijab?.

Étant une femme musulmane et avoir la possibilité d'expliquer aux gens ce que c'est et peut-être même changer leur vision du hijab, c'est une opportunité incroyable. Amanda Gharib

Zachary Thomas a quant à lui obtenu la première place dans la catégorie discours spontané.