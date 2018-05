Après les légumes en serre, il était naturel pour les Productions horticoles Demers de développer la production du petit fruit rouge.

La framboise plus rouge et plus grosse que celle retrouvée dans les champs est aussi plus sucrée.

Photo : Radio-Canada/Raymond Routhier

Un avantage selon le président-directeur général des Productions horticoles Demers.

À la base, il y a le goût et le taux de sucre est beaucoup plus élevé qu'une framboise conventionnelle qui vient d'une production en champs. Jacques Demers, Président-directeur général Productions horticoles Demers

Jacques Demers, président-directeur général des Productions horticoles Demers Photo : Radio-Canada

La production de la framboise de serre comporte son lot de défis techniques.

Le framboisier doit subir une période de refroidissement, pour ensuite passer dans une période de « dormance » dans une salle réfrigérée.

Photo : Radio-Canada/Pascale Lacombe

Plusieurs facteurs comme la température, la lumière, ou même les insectes doivent être considérés.

« On voit des bourdons qui se promènent dans la serre pour la pollinisation. Ce sont tous des facteurs qu'on doit recréer pour arriver à avoir un climat et une situation qui reproduit l'été », explique M.Demers.

Potentiel économique pour le Québec

Les Productions horticoles Demers souhaitent offrir des framboises huit mois par année.

« Nous avons une vague de production printanière et par la suite en octobre, novembre et décembre, nous aurons une autre vague de production en serre ».

Malgré la concurrence et un coût de production élevé, Jacques Demers estime que cette culture peut être rentable et saura se démarquer.

« Une framboise qui voyage 4, 5, 6000 kilomètres à partir de la Californie, il y a énormément de gaz à effets de serre qui est émis, le coût de production est aussi très élevé » croit-il.

Les framboises seront disponibles dès la semaine prochaine dans 150 épiceries du Québec.