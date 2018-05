Les produits ciblés ont été vendus dans les commerces suivants : K&K Foodliner, Acme Meat Market, H&A Food Sales and Services et Real Deal Meats Ltd, tous situés dans la capitale albertaine. Les produits contaminés sont des coupes de viande crue, du porc haché, des saucisses et des produits prêts à manger. Ils ont été distribués seulement en Alberta.

L’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) encourage les consommateurs et les commerçants à vérifier s’ils possèdent des produits possiblement contaminés. Ceux-ci peuvent ne pas sentir mauvais ou avoir l'air pourris, mais ils peuvent quand même rendre malades ceux qui les mangent.

Les Services de santé de l’Alberta mènent depuis février une enquête sur une éclosion de la bactérie E. coli. L’agence a recensé 36 cas de contamination, dont 11 hospitalisations et une mort, « probablement en raison d'une infection à l'E. coli. »

Comment se protéger de la bactérie E. coli

Les enfants, les personnes âgées et les personnes immunocompromises sont plus à risque de développer des complications s'ils contractent la bactérie. Selon l’ ACIA , les symptômes d’une contamination à l’E. coli sont généralement de la nausée, une fièvre légère, des maux de tête, des vomissements, de vives crampes d’estomac et des diarrhées aqueuses ou sanglantes.

Les symptômes peuvent apparaître de 1 à 10 jours après une contamination et disparaissent généralement d’eux-mêmes après 5 à 10 jours.

Les Services de santé de l’Alberta conseillent aux personnes malades de rester à la maison le temps de guérir, d’éviter de préparer de la nourriture s’ils ont la diarrhée et de toujours bien se laver les mains avec du salon et de l’eau chaude avant de préparer de la nourriture, de manger ou de boire.

L’agence conseille aussi de toujours cuire la viande jusqu'à au moins 71 °C (160 °F) et de bien désinfecter toute surface de la cuisine qui a pu être en contact avec de la viande crue.

La province encourage les personnes qui ont des questions à composer le 811 afin de parler à une infirmière, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.