La philanthrope et mécène Gail Asper et sa famille donnent 100 000 $ au Musée du Manitoba, en plus des 400 000 $ offerts par la fondation Asper au programme de rénovation des immobilisations du musée.

Mme Asper affirme qu’elle a visité tous les musées provinciaux du Canada.

Ayant traversé tout le pays, je peux vous dire sans aucun doute que ce musée est objectivement le meilleur. Gail Asper, philanthrope et mécène

L’un des chefs-d'œuvre du musée, une reproduction grandeur nature du navire marchand le Nonsuch, est en pleine rénovation depuis janvier.

Selon le président de la campagne de financement du renouveau des expositions, Jeoff Chipman, le budget dédié aux améliorations était de 19 millions de dollars. Il a été réduit à 17,5 millions de dollars en raison d’une baisse du financement de la province.

Le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé qu’il octroyait 1,4 million de dollars au musée, et que 3,6 millions de dollars seraient jumelés à des dons du secteur privé. C’est la moitié de la somme promise par le gouvernement du NPD en 2015.

« Nous avons regardé ce projet en tant que gouvernement, comme nous le faisons avec tous les autres projets que nous finançons, et nous avons regardé le rendement de l’investissement. En nous basant là-dessus, nous avons déterminé que les 5 millions de dollars seraient notre contribution », a dit la ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Cathy Cox.

Le Musée du Manitoba accueille 300 000 visiteurs par an, dont 80 000 élèves.

« Nous devons tous améliorer nos performances et faire du Manitoba la province la plus améliorée », déclare Mme Asper, en notant que l’Alberta vient de construire un nouveau musée provincial à Edmonton.

Le nouveau Musée royal de l’Alberta a coûté 375,5 millions de dollars.

Avec des informations de Sean Kavanagh