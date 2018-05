De plus en plus d'adolescents de l'Outaouais consomment illégalement du Xanax, ce médicament prescrit aux gens qui souffrent d'anxiété ou d'attaques de panique. La majorité de ces comprimés seraient achetés sur Internet par des jeunes qui ignorent cependant leur véritable contenu et s'exposent à de graves conséquences.